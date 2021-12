Pregătiri de iarnă la Târgu Neamț O data cu venirea primei ninsori administratia locala din Targu Neamt spune ca a luat toate masurile necesare in vederea unei circulații normale pe drumurile de pe raza orasului. Pentru a nu fi luati prin surprindere de venirea iernii cei de la primaria Targu Neamt au pregatit inca de azi dimineata utilajele si materialele antiderapante. „Spre deosebire de altii, pe noi iarna nu ne ia prin surprindere. Chiar in aceasta dimineata am fost si am vazut utilajele. Avem un autogreder si buldozer, ambele functionale. Tot azi dimineata am montat pe tractoare lama si sararite. Avem si material antiderapant… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

