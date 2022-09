Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat, in urma cu cateva zile, pentru Radio Targu Mureș, ca s-a intalnit la București cu ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Mihai Grindeanu, cu care a discutat despre noi proiecte de infrastructura rutiera și chiar feroviara aflate…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a semnat vineri, 23 septembrie, comanda pentru lucrarile de reabilitare a Zonei Clinicilor din localitate. "Lucrarile sunt planificate sa inceapa anul viitor. Proiectul va include construirea a aproape 2 kilometri de piste pentru biciclete, o zona pietonala…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit marți, 20 septembrie, la București, cu viceprim-ministrul Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii. "Am discutat despre dezvoltarea transportului in Targu Mureș și in zona periurbana. I-am spus ca, pe langa dezvoltarea…

- Pentru al XXII-lea an consecutiv, echipa Radio Romania Tg.Mures porneste la pedala pentru a promova frumusețile Transilvaniei, dar si pentru a se intalni cu ascultatorii la ei acasa, in comunitatile lor. Startul se va da sambata, 17 septembrie, la Biertan in județul Sibiu. Jurnalisti si operatori tehnici…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat miercuri, 31 august, pe pagina sa de Facebook, ca in prezent se renoveaza toaletele și opt sali de clasa de la Colegiul Agricol "Traian Savulescu", care va gazdui temporar elevii din ciclul primar de la Gimnaziul "Friedrich Schiller". "Odata…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, și-a expus marți, 23 august, pe pagina sa de Facebook, punctul de vedere vis a vis de propunerea facuta recent de rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade", senatorul Leonard Azamfirei, privind inființarea…

- Zi speciala sambata, 13 august, pentru Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș, care adauga inca o floare, a 48-a, la frumosul buchet al vieții. Cu acest prilej deosebit, echipa cotidianului Zi de Zi ii transmite edilului șef din "Orașul Trandafirilor" cele mai sincere urari de sanatate, alaturi…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a oferit informații, intr-o conferința de presa care a avut loc joi, 1 iulie, despre reabilitarea unitaților de invațamant și bursele școlare. In acest sens, acesta a declarat faptul ca bugetul alocat pentru școli a fost dublat in anul 2022. „Așa cum am…