Pregătiri cu masca pe față Cu sufletul la gura și emoții. Așa au așteptat elevii din anii terminali de gimnaziu și liceu inceperea perioadei de pregatire in vederea examenelor de Evaluare Naționala și Bacalaureat. Toate școlile din județ s-au aliniat cerințelor ministeriale și sunt gata sa-i primeasca pe elevi. S-au facut programari pe zile și ore, pe profesori și clase, […] Articolul Pregatiri cu masca pe fața apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, in unitațile de invațamant de pe raza județului Bacau a fost o activitate intensa pentru ca școlile sa fie pregatite de primirea elevilor care se afla in fața examenelor. Astfel, incepand de marți, 2 iunie, peste 4800 de elevi din clasele terminale de liceu și peste 6000 de elevi de…

- Purtarea mastii de protectie, triajul epidemiologic si dezinfectarea mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta sunt obligatorii in cadrul institutiilor sau autoritatilor publice, dar si in cazul operatorilor economici, precizeaza marti Ministerul Sanatatii.…

- Avand in vedere Hotararea de Guvern nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta, testarea privind cunoasterea legislatiei rutiere in vederea reducerii perioadei de suspendare a dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice se va desfașura in cadrul Colegiului National Pedagogic „Stefan cel…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a aprobat prin ordin de ministru revizuirea programelor de examen pentru Evaluarea Naționala și Examenul Național de Bacalaureat, fara conținuturi aferente semestrului al II-lea al anului școlar in curs. Printr-un comunicat remis presei, s-a specificat ca aceasta…

- Pentru ca s-a decis ca in județul nostru toate persoanele sa foloseasca masca cand iese din casa, va prezentam poziția oficiala a Organizației Mondiale a Sanatații despre cum trebuie ea purtata corect. Astfel, potrivit specialiștilor OMS , inainte sa potrivim masca pe fața, trebuie sa ne curațam mainile…

- Lucrurile s-au complicat. Rau de tot. Fereasca-ne Dumnezeu de mai mult! S-a ajuns aici pentru ca unii nu au ințeles (și acum percep greșit realitatea) ca nu e de glumit. Toate masurile instituite de stat, chit ca au fost recomandari, la inceput, ar fi trebuit sa ne faca sa sune talanga din cap. Din…

- Sunt in plina desfașurare amenajarile la Baza Letea ande au fost amplasate deja containere medicale ce vor putea fi folosite in caz de extindere a cazurilor de infectare cu COVID-19. In același timp, municipalitatea bacauana a inceput procedurile pentru achiziționarea de unitați ATI – Anestezie și Terapie…

- Autoritațile locale și județene au vizitat baza sportiva „Constantin Anghelache”, (cunoscut drept stadionul„Letea”), aflata sub tutela Primariei și a Consiliului Local, unde a fost amenajat spațiul destinat carantinarii pe durata pandemiei de coronavirus. „Am participat la aceasta acțiune pentru ca…