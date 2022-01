Pregătirea spitalelor pentru valul 5. Expiră antiviralele la Motru Spitalele din Gorj au fost verificate daca sunt pregatite de valul 5 al pandemiei de coronavirus. Autoritațile județene vor beneficia in curand de un raport cu privire la pregatirea unitaților medicale din județ pentru a face fața valului de imbolnaviri. Raportul fi intocmit de catre autoritațile sanitare pana la finalul aceste saptamani, in urma unor controale care au avut loc la spitalele din județ in ultimele zile. In momentul in care va fi gata, documentul va fi inaintat prefectului de Gorj și Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Verificarile care au fost realizate sub coordonarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

