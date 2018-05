Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul interministerial pentru pregatirea si exercitarea presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene s-a reunit, marti, la Palatul Victoria. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, in cadrul intalnirii de lucru prezidate de prim-ministrul Viorica Dancila au fost prezentate progresele inregistrate…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Romania sta foarte bine cu pregatirea preluarii presedintiei Consiliului Uniunii Europene, aceasta afirmand ca este un proiect de tara care trebuie tratat cu foarte multa seriozitate.Comitetul interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a presedintiei…

- Europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu, fost raportor al Parlamentul European pe situatia politica de peste Prut, crede ca prioritatea Romaniei pentru presedintia Consiliului UE din prima parte a anului viitor ar trebui sa fie Republica Moldova. Intr-un interviu pentru „Adevarul“, Marian Jean Marinescu…

- Acesta organizeaza, la Strasbourg, pe data de 12 martie, un eveniment de sarbatorire a unui edict ce nu reprezinta, sub nicio forma, Romania, trecutul ei unitar sau perspectivele ei moderne și europene - așa considera umanista. "In urma cu 450 de ani, in ianuarie 1568, Parlamentul Transilvaniei…

- "Nu candidez pentru nicio functie de conducere la congres si ma bucur enorm de libertatea mea. Exista putere si fara functii si exista functii fara putere. Pot sa spun altceva - sunt extrem de bucuros ca impreuna cu colegul meu Dan Nica contribuim la un capitol extrem de semnificativ pentru momentul…

- Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat marti, la Pitesti, ca pregatirile pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliul Uniunii Europene sunt in grafic. "Noi spunem (...) ca Romania este in grafic in acest proces de pregatire, implicand toate…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…