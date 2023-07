Stiri pe aceeasi tema

- 11 state membre NATO vor fi implicate in antrenarea piloților ucraineni pe avioane F-16. Antrenamentele vor incepe in august, in Danemarca, in timp ce un centru de antrenament va fi stabilit in Romania, au declarat oficiali ai Alianței, citați de Reuters.

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a declarat marți, in cadrul unei conferințe de presa la Vilnius, Lituania, ca Romania a inaintat aliaților propunerea de a deveni centru de pregatire pentru F-16 și ca exista sprijin din partea liderilor NATO. „Exista planuri pentru baza, aliați interesați și sunt…

- Intr-un comunicat oficial, Ministerul Apararii din Olanda susține ca, impreuna cu Danemarca, avand sprijinul Statelor Unite ale Americii, lucreaza la inființarea unui centru de pregatire pentru piloții ucraineni de F-16 Fighting Falcon.

- Danemarca va contribui la pregatirea pilotilor ucraineni pe avionul de lupta de fabricatie americana F-16, dupa sprijinul si "semnalul pozitiv" al Washingtonului, a anuntat vineri ministrul danez al apararii, noteaza AFP, citat de Agerpres.Tara scandinava, care este pe cale sa-si inlocuiasca flota…