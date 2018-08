Pregătire profesională imigranți. Guvernul austriac, acuzat Guvernul austriac de coalitie format de fortele de dreapta si extrema dreapta a fost supus luni unor critici din partea organizatiilor de ajutorare a migrantilor si din partea opozitiei, dupa ce a decis sa-i excluda pe solicitantii de azil din programul de pregatire profesionala la care ei aveau acces din 2012, informeaza AFP. Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, liderul Partidului Libertatii din Austria (FPOe, extrema dreapta), a decis la sfarsitul saptamanii aceasta masura, estimand ca 'cine nu dispune de un drept de azil, nu trebuie sa fie autorizat sa inceapa o pregatire… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul australian a anunțat in cursul zilei de joi ca firma de telecomunicații Huawei Technologies Co Ltd, cu sediul la Shenzen, nu va putea sa introduca echipamente pe piața ca parte a planului de construire a unei rețele mobile 5G. Australienii spun ca motivul excluderii companiei Huawei de pe piața…

- Guvernul britanic a prezentat detalii ale propunerii sale cu privire la relatia comerciala post-Brexit pe care o vrea cu UE, ce ar urma sa permita o stransa cooperare economica si in domeniul securitatii, scrie AFP, care prezinta principalele puncte ale planului britanic post-Brexit.

- Peste 800.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, in ultima luna, din cauza violentelor produse in sudul Etiopiei, anunta Guvernul etiopian si Natiunile Unite, informeaza site-ul agentiei Reuters, preluat de mediafax. Violentele interetnice au izbucnit in aprilie, la…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat sambata ca guvernul sau va folosi presedintia UE pentru a face blocul comunitar mai sigur, adaugand ca tara sa doreste sa fie "un liant in UE si sa reduca tensiunile in Europa", relateaza dpa. La o reuniune organizata in orasul Schladming pentru a marca…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache a declarat sambata ca se asteapta la o reactie in lant in intreaga Uniune Europeana daca Germania isi inchide granitele pentru refugiati, informeaza Reuters. "Aceasta este consecinta logica, iar noi suntem pregatiti pentru ea si ne vom proteja…

- Sebastian Kurz, conservator care guverneaza impreuna cu extrema dreapta, nu a precizat caror oameni le vor fi destinate aceste centre, insa omologul sau danez Lars Lokke Rasmusen a declarat saptamana trecuta ca discuta cu anumite tari, printre care Austria, cu privire la infiintarea de "centre comune"…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta) a cerut ridicarea sanctiunilor europene impotriva Rusiei intr-un interviu publicat duminica, cu numai cateva...

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta) a cerut ridicarea sanctiunilor europene impotriva Rusiei intr-un interviu publicat duminica, cu numai cateva zile inainte de o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin la Viena, informeaza Reuters.…