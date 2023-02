Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a anunțat ca Rusia și-a dublat vineri numarul de nave aflate in serviciu activ in Marea Neagra și a estimat ca aceasta ar putea fi o pregatire pentru mai multe atacuri cu rachete. Marina rusa a lansat in mod regulat rachete din flota sa de la Marea Neagra, ca parte a efortului Moscovei…

- Kremlinul a reacționat luni, 30 ianuarie, prin purtatorul de cuvant, dupa ce fostul premier britanic Boris Johnson a afirmat ca Vladimir Putin l-a amenințat in timpul unei convorbiri telefonice care a avut loc inaintea invadarii Ucrainei, transmite Reuters. Dmitri Peskov a declarat ca ceea ce a spus…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat duminica ca militarii ruși ar fi ucis peste 600 de militari ucraineni intr-un atac masiv cu rachete asupra cladirilor din estul Ucrainei care gazduiesc temporar fortele ucrainene, relateaza Reuters. Soigu a afirmat ca atacul de la Kramatorsk a fost…

- Rusia a atacat infrastructura critica a Ucrainei folosind drone, in noaptea de duminica spre luni, in Kiev si in zona din jurul orasului, au anuntat oficiali ucraineni, potrivit Reuters. Pentru a doua noapte consecutiv, Rusia a atacat Kievul. “Este foarte mare zgomot in regiune si in capitala: atacuri…

- Rabinul-sef exilat al Moscovei spune ca evreii ar trebui sa paraseasca Rusia cat mai pot, inainte de a deveni tapi ispasitori pentru problemele cauzate de razboiul din Ucraina, relateaza The Guardian. „Cand ne uitam inapoi la istoria Rusiei, ori de cate ori sistemul politic era in pericol, vedeai ca…

- Un nou atac puternic al Rusiei asupra Ucrainei a fost inregistrat in noaptea de miercuri spre joi, dar și joi dimineața, potrivit oficalilor ucraineni, care susțin ca peste 120 de rachete au fost trase asupra unor diferite regiuni. Cele mai mari explozii s-au produs langa cea mai mare centrala nucleara…

- Armata chineza a anuntat marti ca a alungat un crucisator american cu rachete ghidate ce „a patruns ilegal” in apele din apropierea Insulelor Spratly din Marea Chinei de Sud, un anunt contestat de Marina SUA, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. „Actiunile armatei americane au violat grav suveranitatea…

- O linie de comunicații creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului Moscovei impotriva Ucrainei a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters, relateaza News.az. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus ca Statele…