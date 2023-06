Stiri pe aceeasi tema

- In plin sezon al evenimentelor, IQOS este mereu acolo unde conteaza. Weekendul acesta, IQOS susține Flight Festival și prezinta in premiera „Home of IQOS”, noul concept al brandului, destinat comunitații și evenimentelor organizate in aer liber, dar și noul produs revoluționar IQOS ILUMA. IQOS crede…

- Proiectii speciale pentru a marca cea de-a 100-a aniversare a The Walt Disney Company vor avea loc, sambata si duminica, de la orele 12.00 si 12.30, in cadrul Festivalul International de Film Transilvania. Acestea cuprind selectii de scurtmetraje animate din istoria Walt Disney Animation Studios, realizate…

- Timișoara va gazdui o noua ediție a Zilelor Maghiare, una care in acest an va beneficia din plin de ajutorul Capitalei Culturale a Timișoarei, dar și de fonduri nerambursabile norvegiene. Evenimentul are loc intre 21 și 24 septembrie, au anunțat organizatorii, Asociația Bastion-Varbatya. Proiectul face…

- Lucrarile la tronsonul din Dumbravița al drumului județean care leaga Timișoara de autostrada A1, pe nodul de la Giarmata, ar urma sa inceapa in luna august sau septembrie a acestui an, dupa finalizarea licitației care va fi lansata in aceste zile de catre Consiliul Județean Timiș. Va reamintim ca proiectul…

- Primarul Timisoarei, Doiminic Fritz, afirma ca “Ordonanta austeritatii”, emisa de guvern vineri, va avea efecte catastrofale pentru multe orașe, dar mai ales pentru Timișoara, Capitala Europeana a Culturii 2023. El se refera la decizia prin care se impune, inclusiv autoritatilor locale, sa se taie 10%…

- Sosit la Timișoara cu ocazia congresului UDMR, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, a vizitat zona Gataia, pentru a vedea care este stadiul lucrarilor hidrotehnice pe tronsoanele critice ale raului Barzava. El a solicitat demararea cat mai rapida a investițiilor acolo. Ministrul Tanczos…

- Mai multi reprezentanti ai USR Timiș au ieșit astazi in mai multe locatii din Timisoara, pentru a protesta impotriva pensiilor speciale. Ei au atras atentia ca Romania pierde 3 miliarde de euro in cazul in care nu vor fi taiate pensiile speciale. Scoli si spitale moderne, autostrazi noi și cai ferate…

- Compania germana Continental va oferi in acest an mai multe locuri de practica pentru tinerii care urmeaza școala in sistemul de invațamant dual la Timișoara. Modulele de practica din cadrul cursurilor sunt de la 5 saptamani in clasa a IX-a și pana la 18 saptamani in clasele a X-a și a XI-a. Pentru…