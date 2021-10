Pregătește-ți mașina pentru iarnă! Accesorii auto care să nu-ți lipsească! Iarna bate la ușa! Tu te-ai pregatit cum se cuvine pentru sezonul rece? Daca nu, acum ai șansa sa faci ultimele cumparaturi pentru a avea parte de o iarna fara griji. Aloca atenție mașinii tale, care trebuie sa-ți asigure pe timp de iarna toata protecția necesara in trafic, dar și confortul pe care-l dorești. Iata care sunt cele 5 accesorii auto iarna care nu trebuie sa-ți lipseasca. 1. Anvelope auto iarna Primele și cele mai importante sunt anvelopele auto destinate special sezonului rece. Orice automobil, potrivit legii, trebuie sa circule pe timp de iarna echipat corespunzator… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

