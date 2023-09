Pregătește-ți garderoba pentru noul sezon Trecerea de la un sezon la altul poate fi neplacuta uneori, din punct de vedere vestimentar, insa pentru a face tranziția mai ușoara este bine sa te pregatești din timp. Nu lasa lucrurile pe ultima suta de metri, ci incearca sa te organizezi, astfel incat sa te poți bucura de aceasta perioada. Vremea este inca blanda, dar e drept ca poate fi schimbatoare, așa ca e bine sa nu fii luat prin surprindere. Totuși, nu te grabi sa impachetezi toata garderoba de vara, deoarece multe dintre ținute pot fi transformate cu ușurința in articole de toamna. Mai jos, ți-am pregatit o lista cu piesele pe care… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DECES… Accident cumplit, ieri dimineața, in Crucea Garii din municipiul Vaslui. O femeie de 61 de ani, plecata de acasa pentru a merge la fiica ei sa aiba grija de nepoțica, a fost lovita, in plin, pe trecerea de pietoni, de un șofer grabit și neatent. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere…

- IDEI… Luna aceasta, sedinta ordinara a Consiliului Local Husi a fost stabilita in ultima zi, mai exact pe 31 august. Intre proiectele de hotarare care vor fi supuse dezbaterii este si cel privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi in patru zone. Intrucat s-au facut modernizari…

- Victima accidentului, o batrana de 71 de ani, a ajuns cu grave leziuni la Spitalul Județean Suceava, unde a ramas internata. Șoferul neatent s-a ales cu dosar penal. Grav accident rutier, chiar in centrul administrativ al municipiului Suceava, in zona Policlinicii Areni. O femeie a fost lovita in plin…

- Un nou accident foarte grav a avut loc aseara in Lețcani, pe aceeași trecere de pietoni unde, la inceputul anului, a murit un copil de trei ani care trecea strada alaturi de tatal sau și fratele de 6 ani (CITEȘTE AICI) O mașina a lovit un pieton, aruncandu-l peste scuarul desparțitor aflat in mijlocul…

- AMICALE… Victorie la scor pentru Rapid Brodoc in al doilea amical al verii. Echipa condusa de pe margine de Romica Dorin s-a impus fara emoții in fața celor de la Sporting Banca (Liga 4), scor 9-2. In primul test, „alb-vișinii” au cedat pe terenul echipei din Liga 1, Politehnica Iași, 1-6. Rapid Brodoc…

- Brazilianul Leonardo, important și ca jucator, și ca director sportiv la Paris Saint-Germain, nu se ascunde dupa cuvinte: „Kylian Mbappe nu e capabil inca sa conduca intr-adevar o echipa. E dificil sa construiești o formație in jurul lui". In timp ce cauta soluții la criza Mbappe, PSG incearca sa-l…

- Universitatea Craiova se pregatește la Bansko sub atenta supraveghere a lui Mihai Rotaru, care nu mai concepe un sezon fara trofeu sau fara o calificare in cupele europene. Craiova lui Neagoe pregatește in detaliu startul de sezon, undeva echipa sa intalnește Dinamo. Cum echipa a ratat prezența in cupele…

- Ne aflam in plin sezon al fructelor și legumelor de vara, iar autoritațile din intreaga țara au inceput monitorizarile in piețe. La Iași, de exemplu, au fost controlate rosiile de pe tarabe, castravetii, dar si fructele de sezon. Daca in cazul cireselor aparatul a indicat valori normale, capsunile ascund,…