Stiri pe aceeasi tema

- Daca unele tendințe trec dupa un singur sezon, altele, in schimb, urmeaza sa fie pastrate puțin mai mult. Concentrați-va pe 5 tendințe din sezonul toamna-iarna care vor ramane la moda pana la sfarșitul verii. Intr-o perioada in care tendințele se succed cu o viteza vertiginoasa și cand o piesa achiziționata...…

- Iarna ramane atat in calendarele romanilor, cat și in peisajul din țara. Meteorologii au transmis, vineri, prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, potrivit careia temperaturile medii vor fi mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada. Vremea in saptamana 07.02.2022 – 14.02.2022 Administratia…

- George-Cristian Potrivitu (30 de ani) a fondat alaturi de un cercetator singaporez un start-up care vrea sa revolutioneze industria imaginilor din satelit. Motorul inventat de roman a fost lansat la inceputul anului in spatiu cu o racheta a SpaceX, care anterior a dus si oameni in spatiu, si ajuta satelitii…

- In acest week-end, Sticla Arieșul Turda va susține primele partide amicale din aceasta iarna. Maine (ora 15:00), pe terenul sintetic din Iclod, Sticla Turda va evolua contra celor de la Unirea Dej,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Președintele Parlamentului Igor Grosu a semnat, astazi, dispoziția privind convocarea Parlamentului in sesiunea ordinara de primavara, incepind cu 1 februarie 2022. Convocarea Legislativului in ședința plenara se va efectua la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, dupa pregatirea proiectului…

- Vremea in noaptea de Revelion ne permite sa vedem artificiile pe un cer liniștit. In noaptea dintre ani ne vom bucura de temperaturi de primavara in majoritate regiunilor, gradele inregistrate fiind pozitive in aproape toata țara. Afla care este prognoza meteo din zona ta in noaptea de Revelion 2022…

- Un nou studiu publicat in revista Scientific Reports arata ca primavara ar fi „adus” moartea dinozaurilor in urma cu 66 de milioane de ani, arata Mediafax. Un nou studiu publicat in revista Scientific Reports arata ca primavara ar fi adus moartea dinozaurilor in urma cu 66 de milioane de ani.…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a anuntat ca, potrivit estimarilor la nivel european, valul cinci al pandemiei se va incheia in primavara anului 2022. Acesta a vorbit si despre necesitatea adoptarii legii privind certificatul de vaccinare la locul de munca. „Noi astazi am avut o dezbatere despre…