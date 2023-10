Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Toscelik Spiral Pipe, una dintre companiile din grupul turcesc Tosyali Holding, a devenit furnizorul de conducte de oțel pentru proiectul conductei Tuzla-Podișor, prin care gazele care vor fi extrase din perimetrul offshore Neptun Deep vor intra in sistemul național de transport…

- Vezi cum temperaturile incep usor sa scada si nu-ti doresti ca zilele frumoase si calde de concediu sa se termine? Atunci ofera-ti o bucurie si planifica din timp o escapada la plaja cu un early booking in Turcia, anul viitor! Astfel, planurile de vacanta te vor ajuta sa te relaxezi si sa poti reveni…

- Prima luna de toamna aduce pe HBO Max titluri noi, personalitati puternice si nume sonore. „Kim vs. Kanye: Divortul”, „Un barbat pe nume Otto”, „Furios si iute”, „Batman: Sufletul dragonului”, „Green Lantern: Fereste-te de puterea mea!” vor fi difuzate de postul TV.„Kim vs. Kanye: Divortul” aduce…

- In perioada 26-31 iulie, un grup entuziast de participanți din Romania, Grecia, Italia, Polonia, Țarile de Jos și Turcia s-au reunit intr-un proiect inovator Erasmus+ numit „DREAM – Do Real… Articolul Comunicat: Training Course Erasmus+ „DREAM – Do Real Enterprise and Marketing” impreuna cu Asociația…

- Pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu Constanta a ajuns ieri primul zbor charter Tel Aviv Constanta din acest Sezon, ce aduce pe litoralul romanesc al Marii Negre 220 de turisti israelieni 100 grad de ocupare a aeronavei companiei HiSky Operatorul charterului, compania israeliana TLV Booking a contractat…

- OPPO, brandul global de tehnologie, a lansat pe piața locala noile smartphone-uri Reno10 5G și Reno10 Pro. In prima luna dupa lansare, cumparatorii acestor modele au șansa de a caștiga o vacanța exotica participand la campania “Pregatește-te de vacanța cu OPPO Reno10”. ...

- Guvernul analizeaza un pachet de cresteri mari de impozite si taxe. Coalitia vrea sa introduca TVA unic de 19%, un impozit de 10% pentru licenta la jocurile de noroc sau produsele de tutun, ori bauturi scumpe, o taxa de 1% pentru cladirile rezidentiale care cumulat depasesc 500 de mii de euro, o taxa…