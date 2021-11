Pregătesc rușii invadarea Ucrainei? Oficial, nici vorbă de așa ceva Ucrainienii sunt in alerta maxima. Potrivit unor informații ale contraspionajului ucrainian, s-ar pregati o invazie a Rusiei. Autoritațile de la Kiev sunt atente la orice mișcare la granița cu Rusia. Insa rușii afirma ca nici vorba de vreo invazie. Servciile ruse de informatii externe (SVR) resping drept ”absolut false” informatii potrivit carora ar pregati o invazie a Ucrainei, dupa ce mai multe tari occieentale si-au exprimat ingrijorarea in acest sens, relateaza AFP. ”Americanii zugravesc un tablou terifiant, cu hoarde de tancuri rusesti care se pregatesc sa zdobeasca orase ucrainene si dau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

