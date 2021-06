Stiri pe aceeasi tema

- O grupare care raspandea idei antisemite și rasiste pe rețelele de socializare a fost destructurata luni de poliția italiana, relateaza News.ro , care citeaza AFP. Din grupare facea parte și o femeie care a fost aleasa „Miss Hitler” la un concurs rusesc de frumusete. Gruparea, numita „Ordnul Arian Roman”,…

- Politia italiana a destructurat luni o grupare care raspandea pe retele de socializare idei antisemite si rasiste, vizand 12 presupusi neonazisti, inclusiv o femeie aleasa ”Miss Hitler” in cadrul unui concurs rusesc de frumusete, relateaza AFP.

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 17 perchezitii la persoane banuite de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acestea ar fi indus in eroare mai multe societați de asigurare, pentru a obține despagubiri. Potrivit…

- Gruparea este banuita ca ar fi urmarit preluarea frauduloasa a unor companii cu capital important, una dintre aceste societati fiind evaluata la 10 milioane de euro. „Astazi, 26 mai, politistii specializati în investigarea criminalitatii…

- Astazi, 26 mai, polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice din cadrul I.P.J. Sibiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj, Brașov și sector 3…

- Politistii si procurorii din judetul Alba fac, joi, zece perchezitii la persoane banuite de fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Persoanele vizate in dosar sunt suspectate ca au folosit fise medicale false pentru preschimbarea permiselor de conducere. „La data de 20 mai 2021, politistii…

- In video se observa cum o minora este batuta cu pumnii și picioarele de alți copii.Și mai mulți minori asista fara sa intervina la aceste acte de violența. Mai mult, se amuza atunci cand adolescenta este lovita.Polițiștii s-au autosesizat in urma clipului aparut pe internet.„Polițiști din cadrul Poliției…

- ​​Polițiștii Direcției de Investigații Criminale efectueaza 24 de percheziții domiciliare, la societați comerciale care ar fi supraevaluat costurile reparațiilor efectuate în baza unor polițe RCA, a anunțat miercuri Inspectoratul General de Poliție. "În acest mod, ar fi fost prejudiciate…