- O persoana a murit si alte patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe DJ 208G, intre Hanul Ancutei si Tupilati. Accidentul s-a produs luni seara, dupa ce un autoturism condus de un barbat de 83 ani, din Piatra-Neamt, a intrat in coliziune cu un altul condus de un barbat de 54 ani, din…

- F. T. In seara zilei de duminica, o patrula din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova a observat, in zona Parcului Industrial Ploiesti, un barbat care a scos din portbagajul unui autoturism mai multe recipiente din plastic, pe care le-a aruncat peste un gard, in curtea unei societați…

- ”Urmare a conditiilor climatice, a actiunilor de promovare a apei minerale naturale, de constientizare a publicului asupra beneficiilor acesteia, dar mai ales a optimizarii exploatarilor, Societatea Nationala a Apelor Minerale (SNAM) a realizat, in luna iulie 2021, un volum al vanzarilor de apa de 129…

- Polițiștii de frontiera satmareni din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Halmeu au descoperit și ridicat in vederea confiscarii aproximativ 3.000 pachete cu țigari care au fost aduse din tara vecina, cu drona. Un cetatean roman care primise si urma sa depoziteze tigarile este cercetat pentru contrabanda.…

- Scene de groaza pentru oamenii aflați in trafic in momentul teribilului impact. Un șofer roman de TIR a provocat un accident dezastruos in care au fost implicate patru mașini mici și doua campioane. Din nefericire, tragedia s-a soldat cu moartea unei femei și opt persoane ranite.

- La data de 30 iunie 2021, politistii din Ocna Mureș au identificat un tanar, de 20 ani, din municipiul Aiud, ca persoana banuita de comiterea unui furt, semnalat poliției in cursul zilei de 28 iunie 2021. Se pare ca, in noaptea de 27/28 iunie, tanarul ar fi sustras cantitatea de 200 de litri de motorina …