- Restrictiile impuse de pandemia COVID-19 au schimbat optiunile consumatorilor pentru mijloacele de mobilitate, majoritatea alegand sa-si foloseasca propria masina in locul transportului public sau al platformelor de mobilitate, potrivit unui raport PwC, care arata ca 68% dintre consumatorii cu varsta…

- Bugetul Romaniei pierde anual o treime din TVA, arata Comisia Europeana in raportul privind deficitul de incasare al acestei taxe, consecinta fiind ca statul are dificultati in indeplinirea functiilor principale, respectiv oferirea de servicii publice, potrivit unui articol scris de Daniel Anghel, Partener,…

- Organizația Mondiala a Comerțului are mai multe probleme pe ordinea de zi. In primul rand brazilianul Roberto Azevedo a parasit postul de director general al organizatiei. Azevedo, inginer de profesie si diplomat de cariera, a provocat o surpriza generala la mijlocul lunii mai. Cand a anuntat ca va…