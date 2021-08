Preferințe: Ce urcă pe primul loc în topul de priorități ale directorilor generali din România O pondere de 85% a directorilor generali din Romania planifica creșteri ale investițiilor in transformarea digitala, in urmatorii trei ani, potrivit sondajului CEO Survey 2021, realizat de PwC Romania. Astfel, transformarea digitala urca pe primul loc in topul domeniilor pentru care executivii vor aloca mai multe fonduri. Interesul directorilor generali din Romania pentru transformarea digitala este similar cu cel exprimat de liderii globali și regionali, care de asemenea planifica creșteri de peste 10 procente ale investițiilor in transformarea digitala. Intrebați despre modul in care și-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

