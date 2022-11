Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a luat decizia schimbarii locului unde se vor depun coroane in cadrul ceremoniei dedicate zilei de 1 Decembrie. Așadar, Ziua Naționala se va sarbatori nu la monumentul din parcul Scudier, ci la monumentul Eroilor Revoluției din Calea Aradului. Razboiul din Ucraina…

- In contextul razboiului Rusiei cu Ucraina, Mihai Ritivoiu, prefectul județului Timiș, a schimbat locul desfașurarii ceremoniei de depunere a coroanelor cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Astfel, ceremonia va avea loc la Monumentul Eroilor Revolutiei din Cimitirul Eroilor. In anii trecuți, oficialitațile…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat ca la Timișoara de 1 Decembrie, va avea loc o parada militara de amploare. „Facem un eveniment de amploare de Ziua Naționala. Din cauza pandemiei, in ultimii doi ani am avut parte de ceremoniale restranse. E timpul pentru puțin fast. Va astept intr-un numar…

- O convorbire ce trebuia sa fie de rutina, prin care se anunța un nou pachet de asistența militara pentru Kiev, a generat scantei intre președintele american și cel ucrainean. Biden a fost deranjat de insistențele lui Zelenski, ce parea nemulțumit de cat i se ofera. Discuția telefonica dintre cei doi…

- Zeci de mii de porci vor fi sacrificati la o ferma din judetul Timis Arhiva foto: Agerpres. Zeci de mii de porci vor fi sacrificati în judetul Timis, într-una dintre fermele celui mai mare producator de carne de porc din România, unde a fost descoperit un focar de pesta…

- Membrii NATO intenționeaza sa consolideze apararea anti-racheta a Ucrainei. Aceasta va deveni o prioritate pentru asistența militara. Acest lucru a fost declarat de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza RBC-Ucraina cu referire la The Washington Post. „Prioritatea principala va fi consolidarea…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat intr-un interviu pentru cotidianul spaniol El Pais ca oricine ar trebui sa fie preocupat de afirmațiile unui „dictator care amenința ca va continua cu escaladarea” conflictului din Ucraina și ca Romania este ingrijorata de „amenințarile hibride”.…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat ca a convocat astazi Comisia de Siguranta Rutiera, pentru a fi gasite soluții pentru reducerea aglomerației in trafic, in condițiile in care saptamana viitoare incepe școala, iar in zone din Timișoara infrastructura rutiera este in șantier. In aceasta privința,…