”Dintr-un total de 235.000 hectare de suprafata arabila cultivata in judetul nostru, in acest moment sunt declarate calamitate 76.588,88 hectare, din care 44.377 ha cultivate cu porumb, 20.025 ha cultivate cu floarea soarelui, 6.150 ha soia, 397 ha ovaz, 322 ha cartofi si 5.315 ha alte culturi”, a transmis, miercuri, Prefectura Satu Mare. Sursa citata a precizat ca activitatea de inventariere este finalizata in 59 unitati administrativ-teritoriale din judet, iar termenul de finalizare si transmitere catre Ministerul Agriculturii fiind 15 noiembrie 2022. Agricultorii din intreaga tara reclama…