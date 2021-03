Stiri pe aceeasi tema

- Se cauta urgent personal medical in Prahova pentru ca autoritatile sa poata deschida alte 25 de centre de vaccinare. Un medic care accept sa se implice in activitatea de imunizare a populatiei primeste aproximativ 15.000 lei lunar.

- Programarile pentru etapa a III-a a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 vor putea fi facute online, pe platforma naționala vaccinare-covid.gov.ro , incepand din 15 martie 2021. Autoritațile și-ar dori ca pentru aceasta etapa sa fie activate toate cele peste 750 centre de vaccinare din țara, insa…

- Inca 50 de cabinete de vaccinare noi Foto: Arhiva/ Maria Mandița 435 de centre de vaccinare anti-COVID sunt în prezent funcționale la nivel național, iar numarul acestora va crește în perioada urmatoare. De la mijlocul acestei luni se vor deschide înca 50 de cabinete…

- Doua centre de vaccinare pentru imunizarea populatiei din judet care trebuiau sa devina functionale luni, la Panciu si Timboesti, nu au putut fi deschise din cauza lipsei de personal medical care sa le deserveasca, potrivit prefectului judetului Vrancea, Gheorghita Berbece. ‘In acest moment, nu putem…

- Centre sanitare de pe intreg teritoriul SUA s-au vazut nevoite sa inceapa sa anuleze mii de programari pentru vaccinare anti-COVID-19 pe fondul penuriei de doze, lucru care ingrijoreaza si nedumereste oficialitatile sanitare, transmite EFE, preluata de Agerpres.

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, vindecat de Covid, reclama ca angajații centrului de vaccinare al Spitalului de Urgența au ajuns la limita de epuizare deoarece vaccineaza de cinci ori mai multe persoane decat fusese planificat, in lipsa centrelor. Valentin Ivancea…

- Faza 1 a campaniei de vaccinare a demarat si in judetul Constanta. In schema actuala, pentru urmatoarele etape, la nivelul judetului Constanta a fost stabilit un numar de 19 centre de vaccinare.Astazi, 4 ianuarie a.c., a demarat faza 1 a campaniei de vaccinare impotriva SARS CoV 2, in care au fost incluse…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat, sambata seara, ca din 4 ianuarie vor incepe activitatea de vaccinare 90% dintre cele 270 de centre de vaccinare din Romana si ar trebui sa se ajunga la 20.000 de persoane vaccinate pe zi. ”Ne creeaza posibilitatea cat se…