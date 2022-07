Prefectura Prahova cauta solutii pentru sprijinirea industriei hoteliere, afectata de pandemie si de criza economica actuala Este evident ca piața hoteliera din Prahova, și nu numai, nu putea evita trendul negativ al industriei mondiale a ospitalitații, proprietațile fiind afectate in procente diferite, in funcție de zonele in care se afla sau de managementul pe care l-au adoptat. Declinul industriei ospitalitatii a fost mai rapid si mai sever decat al oricarui alt sector. De rapiditatea, corectitudinea deciziilor autoritatilor, ca si de capacitatea specialistilor in domeniu in aflarea remediilor depinde depasirea acestei crize, ce tinde sa se generalizeze in toate componentele. Pentru ca Instituția Prefectului Județul… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

