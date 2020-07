Prefectura Ialomița distribuie produsele oferite de Uniunea Europeană Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) este in curs de implementare in județul Ialomița. 26052 pachete cu alimente și 26052 pachete cu produse de igiena vor ajunge la beneficiarii de la nivelul județului, fiind distribuite de catre Instituția Prefectului-Județul Ialomița, inca de saptamana trecuta. Sprijin pentru persoanele nevoiașe Fiecare pachet cu alimente conține faina alba de grau, malai, paste fainoase, ulei, zahar, orez, conserve cu carne de porc, carne de vita și pateu de ficat de porc, compot, gem de fructe normal și dietetic, și cantarește aproximativ... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

