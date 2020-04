Stiri pe aceeasi tema

- ❗Va rugam sa va informați doar din surse oficiale❗ ????De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, Poliția a plasat in carantina instituționalizata 1.290 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate in carantina au parasit…

- În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 822 traversari. Un numar mai mare a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova - 1 836 traversari persoane, dintre care 1 113 treceri la frontiera moldo-româna,…

- Autoritațile au anunțat luni ca pe teritoriul Romaniei, pana la aceasta ora, in carantina instituționalizata sunt 9.464 de persoane și alte 124.235 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala. Noul bilanț complet este aici.In ultimele 24 de ore, prin structurile…

- In urma demersurilor efectuate de autoritațile romane, in cursul acestei nopți și in aceasta dimineața, Poliția de Frontiera a efectuat formalitațile de intrare in tara pentru aproximativ 3.000 de cetațeni romani și straini si aproximativ 800 de autovehicule, sosite in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- Ziarul Unirea CREȘTE numarul infectarilor cu CORONAVIRUS: Pana la aceasta ora sunt 222 de persoane infectate, dintre 19 care vindecate, potrivit datelor oficiale CREȘTE numarul infectarilor cu CORONAVIRUS: Pana la aceasta ora sunt 222 de persoane infectate, dintre 19 care vindecate, potrivit datelor…

- Politia iraniana a anuntat azi ca a arestat 24 de persoane acuzate ca ar fi postat pe internet mesaje false, menite sa raspandeasca panica, despre epidemia de coronavirus, informeaza agentia ISNA, citata de France 24.Arestarile au avut loc dupa infiintarea unui departament creat special pentru…

- Reprezentantii Prefecturii Suceava au cerut autoritatilor publice locale sa manifeste echilibru in declaratiile publice, dupa ce edilul comunei Valea Moldovei, Constantin Morosanu, a declarat presei ca 300 de persoane din satul Mironu s-au intors duminica si luni din Italia, de frica infectiei cu…