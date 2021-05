Stiri pe aceeasi tema

- Al treilea maraton al vaccinarii din județul Mureș are loc in acest weekend la Tarnaveni. Actualul centru de vaccinare de la Sala Victoria va gazdui acțiunea de vaccinare cu Pfizer, fara programare, de vineri pana duminica intre orele 08:00 – 22:00. Intr-o postare pe contul sau de Facebook, prefectul…

- „Pe mine pe intereseaza foarte tare aspectul vaccinarii in mediu rural si in comunitatile mici si mijlocii. Acolo lumea poate fi mai usor manipulata, pentru ca oamenii nu au acces decat la o parte din canalele media, spre deosebire de zonele urbane unde oamenii pot disemina informatiile pe care le primesc.De…

- La acest sfarșit de saptamana, Primaria Sighișoara va organiza un maraton de vaccinare in incinta singurului centru de vaccinare din municipiu. Decizia a fost luata de autoritațile locale deoarece exista un interes crescut de vaccinare la Sighișoara, listele de așteptare fiind destul de lungi pana acum.…

- Rata de acoperire vaccinala la nivelul județului Mureș este de circa 18% iar la nivelul municipiului Targu Mureș de peste 30 de procente, a anunțat vineri, 14 mai, col. dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania impotriva virusului SARS-CoV-2. "In ceea ce privește rata…

- Mama celebrului fotbalist portughez Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, a declarat ca incearca sa-l convinga pe fiul ei sa revina in aceasta vara la Sporting Lisabona, clubul la care s-a format, relateaza Reuters. Ronaldo este golgheterul actualului sezon din Serie A si a ajuns la 100 de goluri…

- Potrivit lui Hunor Kelemen, acordul cu privire la recunoasterea reciproca a certificatelor de vaccinare maghiare si romanesti va putea fi finalizat in cateva zile. Vicepremierul Romaniei a declarat acest lucru cotidianului transilvanean "Kronika", care a publicat un articol despre acest subiect in editia…

- Conform datelor puse la dispoziție de Instituția Prefectului, in județul Cluj sunt active 36 de centre de vaccinare anti-Covid-19 in prezent, 6 dintre acestea avand fluxuri cu doua tipuri de vaccin.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In centrele in care se administreaza vaccinul AstraZeneca si in care sunt locuri disponibile va fi permisa in cateva zile imunizarea persoanelor care opteaza pentru acest tip de vaccin prin prezentarea directa la centrul de vaccinare, fara a mai fi necesara inscrierea pe platforma, anunta autoritatile.…