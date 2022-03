Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Cluj anunța ca face demersuri inițiate in urma intenției CPL CONCORDIA –FILIALA CLUJ ROMANIA SRL de a sista furnizarea de gaze naturale, la un numar insemnat de beneficiari de pe raza județului Cluj. In urma intenției declarate de CPL CONCORDIA –FILIALA CLUJ ROMANIA SRL de a sista furnizarea…

Astazi la sediul Prefecturii Cluj a avut loc ceremonia de investire in funcție a noului Prefect, in persoana Irinei Munteanu dar și a subprefecților Razvan Ciortea și Tasnadi Szilard. Reamintim ca in...

In aceste zile va avea loc numirea Irinei Munteanu in funcția de prefect al Județului Cluj. Informația a fost confirmata in exclusivitate pentru TurdaNews de primarul Dorin Lojigan. Irina Munteanu...

Perioada de pandemie a condus și la situații mai ciudate, in ceea ce privește aplicarea unor norme administrative in ceea ce privește desfașurarea ședințelor Consiliului Local, prin intermediul...

Irina Munteanu a fost desemnata in aceasta seara pentru funcția de prefect al județului Cluj, din partea PNL, dupa o perioada destul de lunga in care erau vehiculate trei opțiuni din partea...

Activitatea centrelor de vaccinare anti-COVID a intrat in vizorul Prefecturii Cluj. Luni a avut loc o ședința de evaluare a activitații acestora, condusa de subprefectul Irina Munteanu. In cadrul...

Avram Gal a avut prima intalnire de calibru in Statele Unite, cu un veteran al armatei americane, care in prezent este președintele unei companii reputate in domeniul securitații și furnizarii de...

- Guvernul se pregatește sa gestioneze cat mai bine valul 5 al pandemiei de coronavirus, iar pentru aceasta a avut loc o ședința la Palatul Victoria. Furnizarea de maști gratuite elevilor și administrarea testelor in școli sunt doar cateva dintre masurile analizate.