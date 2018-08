Informatie noua din ancheta privind represiunea din Piata Victoriei. Procurorul militar spune ca a cerut inca de sambata documentul, Prefectura i-a transmis sa il ceara Jandarmeriei. Digi24 a vrut sa ii adreseze intrebarea simpla... "de ce"... prefectului Capitalei. Speranta Cliseru nu raspunde la telefon. In aceste conditii, Digi24 i-a transmis intrebarile in scris. Potrivit legii, are 30 de zile la dispozitie sa raspunda. Reporter: Cand ati cerut ordinul de la Prefectura? Ionel Corbu - prim-procuror Parchetul Militar: "De la Prefectura am cerut acest ordin chiar in faza primara, in dupa-amiaza…