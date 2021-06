Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 a cerut declararea starii de alerta Foto: Viorela Panculescu Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a cerut declararea starii de alerta în problema colectarii de gunoi în sectorul pe care îl administreaza. Solicitarea vine în condițiile…

- Peste 120 de milioane de lei, dintre care 24 de milioane aferente serviciilor prestate in acest an, este suma pe care Romprest susține ca o are de incasat de la Primaria Sector 1. In vreme ce primarul Clotilde Armand amenința cu sesizari la parchet și rezilierea contractului, operatorul spune ca nu…

- Clotilde Armand a declanșat o criza fara precedent in gestionarea gunoailelor din sectorul 1, dupa ce a refuzat in mod repetat sa plateasca facturile restante catre societatea de salubritate. Din acest motiv, nu au putut fi facute nici plațile catre stația de sortare, care refuza in acest moment sa…

- Romprest nu mai ridica gunoiul menajer in Sectorul 1. Locuitorii stau cu pubelele și cu ghenele pline, primarul Clotilde Armand ii indeamna pe Facebook sa sune la Poliția Locala. Robert Turcescu a urmat indemnul primariței și a dat telefon polițiștilor sperand sa rezolve problema. A urmat un dialog…

- 68.820 de doze de vaccin administrate in ultimele 24 de ore FOTO: RoVaccinare.ro. Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 informeaza ca, în ultimele 24 de ore, au fost administrate 68.820 de doze de vaccin, dintre care 48.111 Pfizer,…

- Imprumut pentru modernizarea unor școli din zone cu risc seismic Foto: Arhiva. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat ca a semnat un acord de finanțare în valoare de 100 de milioane de euro pentru investiții în școli, alaturi de directorul de țara al Bancii Mondiale pentru…

- Municipiul Cluj-Napoca a atins incidența de 8 la mia de locuitori Foto: Arhiva/ MApN RADOR - Potrivit ultimei raportari a Direcției de Sanatate Publica, rata incidenței cumulate a Covid-19 în județul Cluj este miercuri de 6.62 la mia de locuitori. Municipiul Cluj-Napoca…

- Unitate Funcționala pentru Arși infiintata in capitala Foto: Arhiva/ Gina Poenaru Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a aprobat luni înființarea în cadrul Spitalului Clinic de Urgența "Bagdasar-Arseni" a Unitații Funcționale pentru Arși, care cuprinde spații…