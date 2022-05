Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la Bulevardul Pardon din campulung au fost oprite dupa ce Prefectura Argeș a cerut luni, 16 mai, la Tribunalul Argeș, anularea autorizației de construcție. Prefectul de Argeș, Radu Perianu vine cu noi precizari referitoare la situația de la Campulung: „Inainte de toate, transmit ca nimeni…

- Timp de doua zile, in incinta Casei de Cultura din satul Grimancauți s-a desfașurat Turneul Internațional de Box „In Memoriam Pavel Lușcevschii”. Ediția din acest an a fost organizata sub patronajul Poliției de Frontiera, in contextul marcarii celor 30 de ani de existența instituționala, menționeaza…

- Radu Perianu a anunțat cine ii va lua locul pentru o zi la Prefectura Argeș. Este vorba de Catalina Dinu, eleva a Liceului de Arta “Dinu Lipatti”. Aceasta va fi Prefect pentru o zi, luni, 2 mai. Prefectul de Argeș transmite: “Ideea proiectului aparține Federației Județene de Tineret. Noi am spus “Da” și…

- Prefectul de Argeș, Radu Perianu, informeaza argeșenii care gazduiesc persoane venite din Ucraina: ”In spațiul public sunt multe intrebari legate de modul in care pot fi obținuți banii pentru decontarea cheltuielilor cu hrana persoanelor venite din zona de conflict din Ucraina. In primul rand, trebuie…

- USR Turda susține ca a sesizat Inspectoratul de Stat in Construcții cu privire la lucrarile din municipiu. Conform acestora, lucrarile au fost facute de mantuiala, iar dovada este Strada Bogata, unde... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- USR Turda a reclamat și lucrarile de la strada 22 Decembrie 1989 la Inspectoratul de Stat in Construcții, considerand ca din cauza numeroaselor probleme ”strada trebuie refacuta de la 0”. USR-iștii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- USR Turda a anunțat ca a depus o noua sesizare privind unele lucrari neconforme, de data aceasta pentru strada Axente Sever. USR-iștii il considera respaonsabil pe primarul Cristian Matei, acuzat ca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Joi, 24 februarie, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia Biroul de Politie Vama Veche 2 Mai s au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul ca, pe strada Falezei din comuna Limanu, in proximitatea unui bar, se aflau mai multe materiale de constructie anunta vineri, 25 februarie, Inspectoratul…