Ziarul Unirea Prefectura Alba și-a prezentat bilanțul activitații pe anul 2019 in cadrul ședinței Colegiului Prefectural Prefectura Alba și-a prezentat bilanțul activitații pe anul 2019 in cadrul ședinței Colegiului Prefectural Realizarile in domeniul propriu de competența a Instituției Prefectului – Județul Alba in anul 2019 au vizat urmatoarele direcții. Cancelaria Prefectului Agenda Prefectului a fost realizata și postata zilnic pe site–ul instituției prefectului. Cele mai importante... Prefectura Alba și-a prezentat bilanțul activitații pe anul 2019 in cadrul ședinței Colegiului Prefectural…