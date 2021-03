Stiri pe aceeasi tema

- Noul prefect de Timiș, Zoltan Nemeth (USRPLUS), impreuna cu subprefectul Andrei Molnar (UDMR) au depus joi juramantul de investire, intr-o ceremonie transmisa online. Cu o zi in urma, Guvernul Romaniei a facut noile numiri, care au fost publicate spre seara in Monitorul Oficial.

- Guvernul Romaniei a stabilit astazi, prin mai multe hotarari, schimbarile preconizate la nivelul prefecturilor din țara. Astfel, a fost confirmata oficial plecarea Lilianei Oneț (PNL) din funcția de prefect, care a fost preluata de Zoltan Nemeth (USR-Plus). De asemenea, Andrei Molnar (UDMR) a fost confirmat…

- In a doua sedinta de astazi a Guvernului Citu, desfasurata in aceasta dupa-amiaza, s-a decis numirea lui Andrei Molnar (UDMR) in functia de subprefect de Timis. Totodata, Mircea Bacala a fost mutat din functia de subprefect in cea de inspector guvernamental. In prima sedinta de astazi a Guvernului desfasurata…

- PNL Timiș a decis, marți seara, ca Mircea Bacala sa fie persoana aleasa sa ocupe funcția de subprefect de Timiș, pe care, de fapt, se și afla in prezent. In acest fel, Liliana Oneț, actualul prefect, nu va mai ramane pe una din funcțiile de varf de la Palatul Administrativ. ”In cadrul ședinței BPJ PNL…

- Este doliu uriaș pe scena politica din Romania, dupa ce Elena Popa, subprefectul de Timiș, s-a stins din viața. Potrivit presei locale, femeia era infectata cu coronavirus. Astfel, COVID-19 a aratat ca nu ține cont de nimeni și de nimic. Moartea ei a șocat intreaga comunitate, fiind indragita de toți…

- Kamala Harris a depus miercuri juramantul de investire in functia de vicepresedinte al Statelor Unite, devenind astfel prima femeie care detine acesta functie in istoria SUA, anunța news.ro. Kamala Harris a depus juramantul in fata primului judecator hispanic din istoria Curtii Supreme, Sonia…

- Secretarul general adjunct al PNL Timis, Bogdan Ghelbere, va fi secretar general adjunct al Guvernului. Functia fost primita de PNL Timis, care a pierdut, in schimb, un post de secretar de stat in Ministerul de Finante. In cadrul „loteriei tragerilor” din PNL, organizatia Timis a obtinut o functie de…

- Cinci porci mistreti au fost gasiti morti pe un fond de vanatare din zona Lugoj. Subprefectul judetului Timis, Mircea Bacala a convocat o sedinta a Comitetului Local de Combatere a Bolilor in care s-a prezentat situatia privind confirmarea Pestei Porcine Africane la mistreti din Fondul de Vanatoare…