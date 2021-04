Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 22 aprilie 2021, prefectul județului Maramureș Vlad Duruș a intreprins o vizita de lucru in Sighetu Marmației , avand ca obiectiv central medierea conflictului dintre primarul Sighetului, dl Vasile Moldovan, și consiliul local, in frunte cu viceprimarul, dna Daniela Onita-Ivascu. „Am incercat…

- In cadrul programului politic: Pași pentru dezvoltarea Sighetului, viceprimarul Daniela Onița Ivașcu propune sighetenilor un proiect intitulat: Bugetarea Participativa, acesta a fost depus ieri, 8 aprilie 2021, pentru a intra in analiza comisiilor și ulterior in cadrul Consiliului Local. “Valoarea proiectului…

- Vremea a fost mai rece decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Local in zona de munte a nins slab. Cantitatea maxima de apa inregistrta a fost de 4./mp la statia meteo Iezer. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost de 4 grade la Targu Lapus, Ocna Sugatag…

- Viceprimarul din Sighetu Marmației , Daniela Onița Ivașcu (PNL) a fost gazda unei intalniri constructive la care a participat și senatorul Dan Ivan (USR PLUS). „Azi am primit cu bucurie vizita domnului senator Dan Ivan, parlamentar din partea USR-PLUS Maramureș. O discuție constructiva și aplicata…

- Daniela Onița Ivașcu, viceprimarul municipiului Sighetu Marmației: prelungirea pentru o perioada de 90 de zile a operațiunilor de transbordare a deșeurilor menajere! Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș, intrunit in ședința extraordinara in data de 3.03.2021, a aprobat prelungirea…

- Viceprimarul av. Daniela Onița Ivașcu : Intalnire cu viitorul prefect al județului Maramureș, Vlad Duruș. Punct de interes comun : deschiderea unui oficiu prefectural la Sighetu Marmației! Viceprimarul av. Daniela Onița Ivașcu este neobosita in cautarea și identificarea de soluții care sa sprijine…

- Viceprimarul av. Daniel Onița Ivașcu : Intalnire cu viitorul prefect al județului Maramureș, Vlad Duruș. Punct de interes comun : deschiderea unui oficiu prefectural la Sighetu Marmației! Viceprimarul av. Daniel Onița Ivașcu este neobosita in cautarea și identificarea de soluții care sa sprijine acțiunile…

- Gabriel-Valer Zetea, deputat PSD: „Proiectele importante ale municipiului Sighetu Marmației vor fi finanțate de MDLPA și CNI” Deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea a declarat ca marți, 9 februarie 2021 a avut o intalnire la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) cu ministrul…