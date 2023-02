Prefectul Toni Greblă critică nepăsarea autorităților cu privire la blocurile cu risc seismic: „Banii pentru consolidarea clădirilor rămân necheltuiți” Toni Grebla, prefectul Capitalei, a criticat, marți, autoritațile pentru ca trateaza, in opinia sa, cu indolența problema cladirilor cu risc seismic din București. Prefectul spune ca unele persoane din administratia publica nu pregatesc temeinic proiectele pentru consolidarea antiseismica a cladirilor. „Multe cladiri din Bucuresti sunt cu grad de siguranta scazut sau foarte scazut. Sunt celebrele cu bulina rosie, dar sunt si alte cladiri care necesita o consolidare, o pregatire mai buna sa poata sa faca fata unui cutremur de o intensitate mai mare”, a spus prefectul Capitalei. Ce se va intampla… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

