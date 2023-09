Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile menite sa preintampine raspandirea virusului care provoaca temutul COVID-19 au fost decise ca urmare a unei adrese venite pe data de 29 august 2023 din partea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Buzau.Potrivit notificarii de la DSP Buzau, accesul apartinatorilor in cel mai mare spital din…

- Biroul de Presa al Patriarhiei Romane anunta ca reprezentantii bisericii vor ajuta familiile victimelor de la Crevedia. Anuntul a fost facut prin intermediul unui comunicat de presa. „Patriarhia Romana exprima profundul sau regret pentru victimele exploziei petrecute sambata, 26 august 2023, in localitatea…

- 12 pacienti internati la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca au fost confirmati cu infectie cu coronavirus, iar autoritatile de sanatate publica au declarat focar de COVID. Conform reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Buzau, citate de News.ro, 12 pacienti intrernati…

- Directia de Sanatate Publica DSP Buzau a confirmat un focar de COVID 19 la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta SPMS Sapoca. Au fost impuse restrictii si masuri de protectie atat pentru vizitatori cat si pentru personalul medical, conform Agerpres.roCele 12 persoane confirmate cu coronavirus…

- Doisprezece pacienti internati la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca, judetul Buzau, au fost confirmati cu infectie cu coronavirus, autoritatile de sanatate publica declarand focar de COVID. Conform reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Buzau, 12 pacienti intrernati…

- 12 pacienti internati la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca, judetul Buzau, Romania, au fost confirmati cu infectie cu coronavirus, autoritatile de sanatate publica declarand focar de COVID-19. Conform reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Buzau, 12 pacienti intrernati…

- In prima jumatate a acestui an au fost facute peste 400 de perchezitii domiciliare in urma carora peste 200 de persoane au fost trimise in judecata pentru 582 de infractiuni privind traficul de persoane, potrivit unui bilant al Politiei care precizeaza ca Romania este, in principal, tara de origine…

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit oficialului, in acest an școlar au fost inregistrate 38 de evenimente, fața de 15 in anul precedent, motiv pentru care a cerut intensificarea colaborarii dintre Inspectoratul Școlar și primarii, pentru asigurarea pazei in cat mai multe școli! Instituția Prefectului a organizat…