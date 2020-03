Prefectul nu va mai putea anula o autorizaţie de construire Una dintre primele legi intrate in vigoare in acest an a modificat din nou legislatia in urbanism. Printre altele, noul act normativ (legea 7/2020) elimina o prevedere care a fost in vigoare mai putin de trei luni: anularea unei autorizatii de construire de catre prefect doar in baza unui raport al Inspectoratului de Stat in Constructii. Parlamentarii au decis sa se revina la situatia de inainte de luna octombrie 2019: prefectul poate anula o autorizatie (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

