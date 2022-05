Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor comunicate de catre DRPCIV (Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor), in luna Aprilie 2022 au fost inmatriculate in Romania 9.960 autovehicule noi (autoturisme, vehicule comerciale de marfa și persoane și speciale), cu 7,4% mai multe decat in luna similara…

- Cele aproximativ 17.000 de vehicule electrice inmatriculate in Romania, conform datelor deținute de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, pot beneficia de numere de culoare verde, conform noilor reglementari legale. Ieri, a fost publicat, in Monitorul Oficial, Ordinul comun…

- Inmatriculare in sistem online in Alba: Unde se pot face programarile și cum se primește certificatul de inmatriculare Inmatriculare in sistem online in Alba: Unde se pot face programarile și cum se primește certificatul de inmatriculare Incepand cu data de 02 mai 2022, Serviciul Public Comunitar Regim…

- DRPCIV: Permisele de conducere mai sunt valabile inca 3 luni de la incetarea starii de alerta. Cum pot fi obținute cele noi Permisele de conducere expirate in starea de alerta mai sunt valabile inca 3 luni de la incetarea starii de alerta. Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…

