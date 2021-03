Prefectul Marcel Ivanov, vizita de lucru la Directia de Sanatate Publica a Judetului Tulcea

Prefectul a luat la cunostinta stadiul in care se afla laboratorul pentru efectuarea testarilor RT PCR, pregatit in sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Tulcea, aratandu si disponibilitatea pentru a sustine demersurile necesare ca acest laborator, atat de necesar comunitatii, sa fie functional in cel mai scurt timp posibil.Ieri, 24.03.2021, prefectul Marcel Ivanov, s a deplasat intr o vizita de lucru la Directia de Sanatate Publica a Judetului Tulcea.In cadrul vizitei au avut loc dis ...