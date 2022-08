Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis transmite, miercuri, cu ocazia Zilei Limbii Romane, un mesaj pentru incurajarea lecturii, intelegerea, argumentarea si uzul corect al limbii romane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel a solicitat la mijlocul lunii august controale mixte in toate școlile din județul Mureș, avand in vedere inceperea anului școlar 2022-2023. Stadiul pregatirii școlilor a fost prezentat astazi, 30 august, in cadrul unei videoconferințe conduse de premierul Romaniei,…

- Primarul comunei Sancraiu de Mureș, Ionuț Petru Budian, a anunțat recent, pe pagina sa de Facebook, ca instituția pe care o conduce intenționeaza atragerea unor finanțari in valoare de peste 40 de milioane de lei prin intermediul a doua proiecte care vizeaza extinderea, reabilitarea și modernizarea…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Ciprian Dobre, Guvernul Ciuca aloca 1,5 miliarde de lei pentru dezvoltarea județului Mureș in cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. ,,Guvernul Ciuca aloca 1,5 miliarde de lei pentru dezvoltarea județului Mureș. In cadrul Programului…

- Potrivit unui anunt publicat pe pagina de Facebook a lui Sofalvi Szabolcs, primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, in zorii zilei de 2 și 3 iulie, aproape 150 de persoane au dorit sa vizioneze evenimentul astrologic inedit in curtea Bisericii romano-catolice din localitate. ,,Am fost placut surprins sa…

- Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, avocatul Ciprian Dobre, a transmis duminica, 26 iunie, un mesaj special cu ocazia Zilei Drapelului Național al Romaniei. "Cand eram Președintele Consiliului Județean, am hotarat, impreuna cu echipa mea, ca locul drapelului național al Romaniei este…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a participat joi, 23 iunie, la Gala "The voices of business", eveniment organizat de revista economica Transilvania Business in incinta Hotelului Plaza din Targu Mureș. "Un județ puternic inseamna un parteneriat puternic intre mediul privat, instituții publice…

- Cinematograful a fost inchis in luna noimebrie anul trecut, informația aparand pe Facebook fara prea multe explicații, la data respectiva reprezentanții Primariei nemotivand decizia. Astazi insa, in mod special, Cinematograful „Arta" redeschide sala mare pentru a gazdui pana duminica inclusiv Festivalul…