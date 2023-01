Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național "Unirea" din Targu Mureș in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș organizeaza vineri o simulare de admitere la Disciplina Biologie. La acest concurs sunt invitați sa participe…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila a prezentat astazi, la Targu Mureș, Planul National de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei. Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030 (SNDDR 2030) reprezinta documentul-cheie adoptat de…

- Duminica 15 ianuarie 2023, ora 17,00 sunteți invitați sa sarbatoriți impreuna la Sala Ansamblul Mureșul, Ziua Culturii Naționale, sarbatoare naționala, care are loc anual in Romania pe 15 ianuarie cu scopul de a promova cultura, arta și efortul academic. Ansamblul Mureșul omagiaza aceasta zi printr-un…

- Fostul primar al municipiului Targu Mureș in perioada 2000 – 2020, Dorin Florea, a fost invitatul unei petreceri de Revelion organizata in incinta unui local targumureșean de catre Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania – Filiala Județului Mureș, Targu Mureș și Asociația Județeana "Frația" a Pensionarilor…

- Cunoscutul om de radio Mihaly Kakasi a adunat din nou in jurul sau și al unui fost coleg de generație și pionierat in lumea radioului privat din Romania și Targu Mureș – DJ Andrei Silviu aka Silviu Ognean – intreaga generație de "tineri" nebuni ai anilor "90-"00.Apelul lui Mihaly Kakasi nu iși propune…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza masa rotunda cu tema „Direcții strategice pentru sistemul de sanatate din Romania, pana in 2030", al carei invitat este prof. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații. Evenimentul va avea loc…

- Ziua Naționala a unei țari, deși fiecare țara o serbeaza la o data anume, este de fapt in noi, in fiecare zi. E despre omenie, despre curaj, despre puterea de a trece peste orice aparenta dificultate și a te uita in jur la semenii aflați in nevoie și a mișca lucrurile, astfel incat, comunitatea careia…