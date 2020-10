Stiri pe aceeasi tema

- Topul judetelor cu rata de incidenta peste 1,5 la mie: Bucuresti: 2,81 Alba: 2,56 Valcea: 2,5 Cluj: 2,24 Bacau: 2,13 Salaj: 2,07 Harghita: 1,92 Teleorman: 1,91 Brasov: 1,69 Iasi: 1,67 Timis: 1,67 Arad: 1,66 Vaslui: 1,63 Prahova: 1,61 Mures: 1,6 Neamt: 1,57 Ilfov: 1,54 Guvernul a aprobat miercuri, prin…

- Organizația PMP Timiș ramane fara președinte. Deputatul Cornel Samartinean a decis sa renunțe la funcție in urma rezultatelor slabe obținute de PMP la alegerile locale din 27 septembrie. Samartinean și-a depus, duminica, demisia in ședința CEN care a avut loc la București. „Aceasta decizie vine in urma…

- Pentru alegerile locale 2020, din 27 septembrie, care se vor desfașura in condiții speciale in contextul pandemiei de coronavirus, vor fi amenajate 18.794 de secții de votare in toata țara. Cele mai multe in București (1.275), Iași (759), Cluj (665), Bihor (655), Bacau (637), Prahova (624) și Timiș…

- Ziarul Unirea Județul Alba, printre cele 15 județe cu trend ascendent. INSP: In 11 județe și București – rata de incidența cumulata este de peste 100 de cazuri de COVID-19/ 100.000 locuitori Peste 30% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, saptamana trecuta, in București, Iași, Cluj, Timiș…

- Alte 38 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 3.850, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 38 de decese – 28 barbati si 10 femei – ale unor pacienti infectati…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.339 de cazuri noi de COVID-19, din 25.177 de teste efectuate. Alți 47 de romani au murit din cauza infecție cu coronavirus, in timp ce, la terapie intensiva sunt internați 485 de pacienți. Cele mai multe cazuri noi au fost raportate in Capitala, 114, in scadere fața de…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat vineri ca pentru somajul tehnic au fost facute plati de peste 4,8 miliarde de lei pentru 1,3 milioane de beneficiari, iar cele mai multe au fost facute in Bucuresti, Cluj si Timis, potrivit news.ro. “La sfarsitul lunii august situatia…

- Asociatia Pro Infrastructura prezinta, vineri, imagini aeriene cu Pasajului Doamna Ghica din Bucuresti, aflat la intersectia Soselei Colentina cu Strada Doamna Ghica (inelul rutier secundar al capitalei) din Sectorul 2. ”Desi primarul Firea afirma in mod mincinos ca acest proiect va fi finalizat in…