- Nicușor Halici s-a aflat duminica dimineața intr-o inspecție pe drumurile județene, acesta fiind nemulțumit ca firmele care au contractat servicii de deszapezire pe drumurile judetene nu si-au respectat angajamentele.

- Pe drumurile județene din Vrancea se circula in acest moment in condiții de iarna, informeaza administrația județeana. Mai multe utilaje de deszapezire sunt prezente și acționeaza pe toata rețeaua de drumuri județene, inca de la primele ore ale dimineții, pentru a asigura un trafic normal. Se acționeaza…

- Consiliul Judetean (CJ) Vrancea a repartizat, luni, peste 38 de milioane de lei din fondul aflat la dispozitia sa, constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2023, precum si sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2024 – 2026. Proiectul a…

- Consiliul Judetean (CJ) Neamt a solicitat si primit, din Fondul de rezerva al Guvernului, suma de 17,5 milioane de lei, cea mai mare din tara, a anuntat, marti, presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene. Banii au fost solicitati pentru degajarea albiei raului Siret de ramasitele podului de la Lutca, respectiv…

- Incepand cu ieri dupa-masa, pe drumurile naționale din Bistrița-Nasaud s-a acționat cu 29 de utilaje pentru deszapezire și s-au folosit aproximativ de 127 de tone de material antiderapant pe DN 17C, DN 17, DN 17D,DN 15A, informeaza Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Din cauza condițiilor meteorologice…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost intrebat daca se simte responsabil pentru frigul din casele bucurestenilor. El a spus ca bucurestenii nu vor ramane fara caldura in aceasta iarna, dar ca nu vor putea la nesfarsit sa subventioneze si sa nu primeasca banii inapoi. In privinta situatieie energetice,…

- „Este o problema a autoritații locale. Primaria are in responsabiltate sa rezolve aceasta problema. Eu am chemat de anul trecut primaria la discuții și instituțiile din sistem pentru a rezolva problema termiei in perioada sarbatorilor, apoi l-am invitat pe dl primar sa prezinte un plan concret pentru…