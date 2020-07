Prefectul județului Olt are coronavirus Prefectul județului Olt, Florin Homorean, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. „In urma cu cateva minute am fost internat la Spitalul Judetean de Urgența Slatina, fiind confirmat cu virusul Sars-Cov-2. In cursul zilei de ieri, pentru a nu exista vreo suspiciune cu privire la contactul meu cu persoane pozitive, am fost testat, cu rezultat pozitiv astazi”, a transmis acesta. „Starea mea de sanatate este buna, nu prezint simptomatologie specifica Covid-19.Fac un apel la responsabilitate pentru toți cetațenii din județul Olt! Virusul nu iarta pe nimeni!Va doresc multa sanatate!” a transmis… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

