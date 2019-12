Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat joi ca prefectul de Caras-Severin, Matei Lupu, care si-a dat demisia din functie, urma sa fie schimbat in sedinta de Guvern de vineri. "Prefectul de Caras-Severin era pe lista de a fi schimbat maine in sedinta de Guvern", a declarat Marcel Vela,…

- Seful Serviciului Arme si Munitii din cadrul IPJ Caras-Severin, Radu Stefan, a fost retinut pentru 24 de ore, iar prefectul de Caras-Severin, Matei Lupu, este suspectat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi intervenit in favoarea unor persoane care voiau sa obtina arme, dar nu participau la cursuri, potrivit…

- Prefectul județului Caras-Severin Matei Lupu și-a dat demisia din funcție dupa ce a fost plasat sub control judiciar de procurori, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela, la Digi24. Vineri, in ședința de Guvern, va fi numit un alt prefect la Caraș -Serverin a mai spus Marcel Vela, subliniind…

- Prefectul județului Caras-Severin, Matei Lupu, a fost plasat sub control judiciar dupa perchezițiile de miercuri legate de autoritați care interveneau in favoarea unor persoane care voiau sa obtina arme, dar nu participau la cursuri.In urma perchezițiilor, cinci suspecți au fost reținuți pentru…

- Ziarul Unirea Danuț Halalai, Prefectul județului Alba, DEMIS din funcție. Toti prefectii si subprefectii numiti in timpul guvernarii PSD vor fi schimbați Prefectul județului Alba, Danuț Halalai a fost demis din funcție joi, dupa anunțul facut de Marcel Vela, in debutul ședinței de Guvern. Joi, in debutul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat joi, in debutul ședinței de Guvern, ca propune eliberarea din funcții a unor prefecți și subprefecți. Vela a spus ca Internele propun incetarea mandatului pentru prefecții din județele Alba, Arad, Harghita, Salaj și Suceava, precum și incetarea…

- Potrivit unor surse din PSD, premierul Viorica Dancila urmeaza sa aiba, vineri, la ora 15.00, in Parlament, o ședința cu stafurile de campanie din teritoriu ale PSD. Președintele PSD Viorica Dancila a anunțat ca vineri va avea loc un CEx, inainte de a merge la consultarile de la Cotroceni, scrie…

- Astazi, se anunța o noua zi de foc pentru politica romaneasca. Premierul Viorica Dancila a convocat prima ședința de Guvern, fara miniștrii ALDE, iar pe seara se va intalni cu baronii locali pentru a decide strategia pe care o vor adopta in Parlament.