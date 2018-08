Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat la Constanta, la o sedinta de lucru a Centrului de Lucru Local de Combatere a Bolilor, unde primari, viceprimari si reprezentanti a asociatilor din Dobrogea au fost prezenti.Pesta porcina africana a fost principalul subiect de discutii.Au fost…

- In Timiș nu sunt focare de pesta porcina africana, dar la prefectura a avut loc ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor, in care s-au aprobat planurile de intervenție in situația confirmarii de pesta porcina. The post Planuri de intervenție in caz de pesta porcina africana. Nu exista focare in…

- Creste numarul focarelor de pesta porcina africana Foto: Agerpres. Numarul focarelor de pesta porcina africana este de aproape 580, în 100 de localitati din opt judete, potrivit celui mai recent bilant al autoritatilor. Pâna în prezent au fost sacrificati peste 78.000…

- Pesta porcina. Comitetul national pentru combaterea bolilor a fost convocat, miercuri, pentru autorizarea unor masuri suplimentare in vederea combaterii virusului pestei porcine africane (PPA). (Oferta speciala playstation) „Am avut o intalnire cu ministrii implicati si am stabilit masurile suplimentare…

- In timp ce alerta epidemiologica privind focarele de pesta porcina africana aparute in judet au pus pe jar autoritatile din Ialomita, cele de la noi sunt inca linistite, desi pericolul este la doi pasi, atat dinspre Braila, cat si dinspre Ialomita. Centrul Local de Combatere a Bolilor a fost convocat…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la porcii dintr-o anexa gospodareasca localizata in extravilan, la o distanta de 6 km de comuna Suceveni, judetul Galati Prefectura Vaslui a convocat saptamana trecuta, o sedinta a Centrului Local de…

- Prefectura Constanța a convocat, urgent, o ședința a Comitetului Local de Combatere a Bolilor la Animale dupa ce in gospodaria unui localnic din Vadu Oii, la granița cu județul Ialomița, s-a confirmat un focar de pesta porcina, 100 de animale urmand sa fie sacrificate. Autoritațile au luat masuri de…

- "In urma notificarii primite din partea Directiei Silvice Satu-Mare, conform procedurilor, o echipa de medici veterinari din cadrul DSVSA Satu-Mare s-a deplasat in zona unde a fost gasit mistretul mort (o femela in varsta de aproximativ 12 - 14 luni). Respectandu-se toate conditiile de biosecuritate,…