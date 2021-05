Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta seara, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, un pieton a fost lovit de autobuz, pe bulevardul Tomis, in zona Dacia.Victima este constienta si cooperanta. ...

- Incendiu in Navodari, judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi in NavodariConform primelor informatii, este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata si gunoi menajer, pe strada Recoltei din localitatea Navodari.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Accident rutier la iesire din Lumina.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, in cursul zilei de astazi, 2 mai, sa intervina la iesire din Lumina.Conform primelor informatii, s a produs un accident rutier intre doua autoturisme la iesire din Lumina, spre OituzIn urma impactului,…

- Un barbat de 52 de ani a murit, joi, intr-un incendiu de proportii care i-a cuprins locuința din Aleșd, judetul Bihor, informeaza mediafax. Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Crișana” a fost sesizat joi despre un incendiu izbucnit la o gospodarie de pe strada Oborului din Aleșd.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a anuntat ca in accidentul feroviar produs in localitatea Rosiesti au fost implicate doua trenuri si un TIR. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Stanciu, TIR-ul a fost acrosat de trenul Iasi – Barlad si atins usor de un alt tren,…

- Administrația Bazinala de Apa Buzau-Ialomița anunța o posibila creștere a debitului apelor de munte, în special cel al râului Buzău, atât în urma precipitațiilor, dar mai ales în urma unor manevre de uvraj la Barajul Siriu, cu evacuări de până la 70 mc/sec. Avertismentul vizeaza administrațiile…

- Victimele au refuzat transportul la spitalAstazi, la ora 13:05, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis a fost solicitat sa intervina la un accident feroviar in localitatea Padureni.In accident a fost implicat trenul regio Moravita Timisoara si un autotren.In tren se aflau…

- La Scoala Gimnaziala Maxenu - Structura G.P.N.Maxenu, jud. Buzau , vineri, 19 februarie 2021 a avut loc Expozitia –Concurs online de creatie plastica ,,Micii pompieri”, activitatea nr.1 din cadrul Proiectului Educational cu participare nationala,, Micul pompier”, aflat la editia a VI a, coordonat/inițiat…