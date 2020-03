Prefectul județului Buzau, Leonard Dimian, a transmis, azi-noapte, un mesaj adresat in special buzoienilor din diaspora, dar și rudelor acestora aflați acasa in țara. „Ma raliez apelului facut de ministrul Afacerilor Interne, domnul Marcel Vela, și adresez urmatorul indemn public: Dragi buzoieni din diaspora, Va rog din suflet sa ramaneți, in aceasta perioada grea pentru Romania și pentru toata lumea, in țarile in care invațați sau munciți. Cantariți bine intre dorul de casa sau de cei dragi și nevoia de a-i proteja. Alegeți siguranța familiilor voastre in detrimentul nevoii firești de a va imbrațișa…