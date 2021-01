Stiri pe aceeasi tema

- Liliana Oneț, prefectul judetului Timis, a fost astazi victima unui accident la schi, in stațiunea Muntele Mic din județul Caraș-Severin. The post Liliana Oneț, accident la schi. A fost adusa de urgența la Timișoara, pentru a fi operata appeared first on Renasterea banateana .

- O explozie puternica urmata de un incendiu a avut loc intr-un apartament din Gaești. O persoana a suferit arsuri puternice și a fost transportata de urgența la spital.Pompierii verifica pagubele și analizeaza daca structura blocului a avut de suferit. Au fost evacuate toate cele 24 de apartamente din…

- Finalul meciului dintre Young Boys și CFR Cluj (scor 2-1) a fost de coșmar pentru campioana Romaniei. Ardelenii au pierdut calificarea in „16-imile” Europa League pe fondul unor deczii controversate de arbitraj, iar Gabriel Debeljuh (24 de ani) a suferit o comoție cerebrala. ...

- Accident spectaculos in Maramures. O tanara a suferit leziuni grave si a fost transportata la spital ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna Ieri, 25 noiembrie, in jurul orei 13.25, pe D.E. 58 a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Antalya cu avionul…

- Ziarul Unirea ACCIDENT la Sebeș: Femeie de 55 de ani, acroșata de un autoturism pe trecerea de pietoni. A fost transportata la spital Un accident rutier a avut loc ieri, 3 noiembrie, in Sebeș, unde, un șofer din Alba Iulia a acroșat o femeie de 55 de ani, care traversa strada pe trecerea de pietoni.…

- O femeie de 30 de ani care se afla la volanul unei mașini Toyota a fost transportata la spital pentru îngrijiri medicale dupa un accident petrecut pe strada Oașului. Victima era conștienta, fara leziuni grave, fiind transportata la spital mai mult din precauție.…