- Domneste haosul in filiala lugojeana a USR. Joi seara, conducerea USR Timis, a transmis un mail pe adresa redactiei, prin care solicita retragerea unei felicitari de pe pagina de Facebook a publicatiei, asta, desi materialul, unul normal pentru perioada sarbatorilor, a fost aprobat si platit de catre…

- Prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu, a publicat o lista cu numerele de telefon ale dispeceratelor din Timis in cazul in care cetatenii se vor confunta cu vreo urgenta in urmatoarea perioada mai rece a anului. „Am centralizat numerele de telefon ale dispeceratelor din Timis de care sper sa nu aveti nevoie…

- Pele a fost spitalizat din nou la Sao Paulo. Medicii su spus ca situația acestuia este „ingrijoratoare”. Fostul fotbalist a aparut la spital insoțit de soție, in stare de confuzie, cu tumefacție generalizata și insuficiența cardiaca decompensata.

- Polițiștii Orașului Faget și cei ai Secției 10 Rurale Faget, impreuna cu jandarmi, lucratori din cadrul Registrului Auto Roman și reprezentanți ai I.T.M. Timiș și ai Garzii Forestiere, au desfașurat vineri, 11 noiembrie, in intervalul orar 08:00- 13:00, o acțiune cu efective marite in zona de competența,…

- Caz grav in județul Timiș. Mai multe adolescente au fost transformate in sclave, chiar de parinții care le primisera in plasament. Acestea erau și agresate fizic de asistenții maternali. Situația a fost descoperita de polițiștii DIICOT. Asistenții așa-zis „maternali” dau explicații acum in fața procurorilor…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis, marți, directorului Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca situația din zona centralei nucleare Zaporojie, ocupata de Rusia, este "ingrijoratoare", relateaza Rador. In cursul unei intalniri la Moscova, difuzata de televiziunea…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat, astazi, intr-o postare pe Facebook ca in urma unei analize pe care a facut-o ”a reiesit ca aproximativ 14.000 de permise de conducere emise in Timis vor expira in perioada decembrie 2022 – februarie 2023. Pentru a preveni aglomerația la ghisee, va recomand…