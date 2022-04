Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, a anuntat, luni, ca in perimetrul incendiului care a izbucnit saptamana trecuta langa Timisoara, la o fosta fabrica de tigari, au fost descoperite trei surse radioactive de strontiu, insa in urma masuratorilor nu au fost constatate cresteri ale nivelului…

- Prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu, va solicita, luni, Directiei de Sanatate Publica sa faca controale zilnice in toate spitalele, pentru verificarea temperaturii din saloane si a existentei apei calde in baile unitatilor medicale, in urma semnalarii unor cazuri in care copiii stau in frig in saloane.…