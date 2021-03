Stiri pe aceeasi tema

- Decizie controversata in aceasta seara in orașul de pe Bega. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a amanat prelungirea carantinei din Timișoara. Asta, chiar daca analizele facute de Direcția de Sanatate Publica și Institutul Național de Sanatate Publica au spus ca este nevoie de o prelungire…

- Filarmonica "George Enescu" anunta anularea concertelor cu public, dupa ce Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, duminica, interzicerea organizarii si desfasurarii unor astfel de activitati in interiorul institutiilor de spectacole si/ sau concerte. "In conditiile…

- Avand in vedere faptul ca, in ultimele 14 zile, rata de infectare/1000 de locuitori la nivelul județului Timiș a crescut, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a facut, ieri, o analiza la nivelul unitaților administrative-teritoriale care au rata de infectare peste 6/1000 de locuitori.…

- Ca urmare a creșterii incidenței cazurilor de Co-Vid 19 peste pragul de 1,5/1000 locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 48/01.03.2021, prin care se introduc restrictii in aceasta unitate administrativ-teritoriala. Astfel, activitatea operatorilor economici…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a anuntat ca a anulat ordinul de detasare la Directiile de Sanatate Publica pentru medicii si asistentii scolari si acestia vor reveni de luni in cadrul unitatilor de invatamant unde activeaza. „Vineri am anulat ordinul de detasare la…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de subprefectul Mircea Bacala, astazi, in ședința online, a aprobat scenariul de organizare și desfașurare a cursurilor in unitațile de invațamant din județul Timiș incepand cu data de 08.02.2021. Scenariile au fost aprobate avand in vedere rata…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a aprobat, in sedinta de vineri, ca 154 de unitati de invatamant sa functioneze in scenariul galben, 57 in cel rosu si 42 in cel verde. "Se aproba scenariul de functionare corespunzator fiecarei unitati de invatamant din judetul Ilfov…

- Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in localitatea Havarna din judetul Botosani a ajuns, joi, la 12,78 cazuri la 1.000 de locuitori, cel mai ridicat nivel din ultimele doua saptamani, potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica (DSP). Localitatea cu 4.302 locuitori va intra, incepand…